Les Atlanta Hawks ont annoncé que l’équipe a recruté le centre Gorgui Dieng. Conformément à la politique de l’équipe, les termes de l’accord n’ont pas été divulgué même si l’on annonce un contrat d’un an.

« Avec la signature de Gorgui, nous avons ajouté plus de taille et de profondeur à notre rotation en zone avant. C’est un gros joueur expérimenté avec de la longueur qui peut espacer le sol et défendre », a déclaré Travis Schlenk, président des opérations de basket-ball et directeur général des Hawks.

Dieng, un centre de 2,11 m, a disputé 38 matchs (comme titulaire) la saison dernière avec les Memphis Grizzlies et les San Antonio Spurs, avec une moyenne de 6,8 points, 3,7 rebonds et 1,3 passes décisives en 14,5 minutes.

En 553 matchs de saison régulière en carrière (205 dans le 5 majeur) avec les Timberwolves, les Grizzlies et les Spurs, le vétéran de huit ans a en moyenne 7,8 points, 6,0 rebonds et 1,4 passes décisives en 21,5 minutes. Il compte cinq matchs d’expérience en séries éliminatoires (avec le Minnesota en 2017-18), avec une moyenne de 3,4 points et 3,6 rebonds en 14,0 minutes.

Le Lion a été sélectionné au premier tour (21e au total) du repêchage 2013 de la NBA par l’Utah avant d’être échangé aux Timberwolves le soir du repêchage. Il a remporté le championnat de la NCAA 2013 lors de sa saison junior à Louisville, lorsqu’il a également été nommé joueur défensif de l’année Big East et All-Big East First Team.

