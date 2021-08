En ouverture du tournoi International de Dakar qui se déroule à Diamniadio, l’équipe nationale locale du Sénégal a dominé le Rwanda de Cheikh Sarr, pays hôte de l’Afrobasket 2021.

« On a été soft en défense, on a laissé le Sénégal jouer, pourtant je les avais avertis. Nous avons des attentes, quand on dit bien jouer, on ne peut pas le quantifier. La fédération nous demande d’apporter un renouveau dans le jeu rwandais, puisque depuis plusieurs années, le Rwanda n’a pas gagné.

Donc mon objectif, c’est e changer la façon de jouer, essayer de jouer le jeu à fond, et gagner des matchs On est capable de la faire aussi, mais il faudrait que tout le monde respecte les instructions, et savoir comment est ma philosophie. C’est pourquoi j’ai amené William, j’ai ramené Arritich et il y a aussi des jeunes qui sont là, qui ont joué dans les universités américaines.

Progressivement on s’est qu’on va se bonifier. Moi, je veux gagner l’Afrobasket, c’est ce que je dis tout le temps aux joueurs. », dit Cheikh Sarr dans Stades.

Avec Stades