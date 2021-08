Organisé par la Fédération sénégalaise de basket-ball, dans le cadre de la préparation de l’Afrobasket masculin, prévu du 24 août au 5 septembre, à Kigali, au Rwanda, le tournoi international de Dakar qui démarre ce mardi 10 août au 14 août, à Dakar Arena, avec 2 rencontres au programme : sélection locale / Rwanda et Sénégal / Guinée.

Pour leur premier test dans ce tournoi international de Dakar, de cet après-midi, les Lions feront face au Syli national de Guinée, avant d’affronter, demain mercredi, le Rwanda, puis croiser le fer avec la sélection locale le jeudi, et terminer en beauté par la Guinée le samedi.

Ce tournoi international de Dakar va permettre au coach Boniface Ndong d’évaluer les forces et faiblesses de ses protégés avant de rallier Kigali, au Rwanda . « Se servir de ce tournoi pour avoir l’équipe la plus compétitive possible le 25 août à Kigali », nous confie-t-il dans le Stades.

Les Lions vont disputer au total 4 matchs.

Avec Stades