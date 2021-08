« Il faut tirer le meilleur de tous (ligue amateur, ligue professionelle et la fédération) pour développer le football sénégalais », c’est la conviction du président Teunguetf FC. Au micro de wiwsport, il parle des chantiers pour l’horizon 2025.

Augustin Senghor réelu pour 4 ans

« C’est le monde du football qui a voté. J’encourage tout le monde, le vainqueur et le vaincu. Et que les gens puissent se retrouver après toute cette période des élections. Et qu’on puisse tirer le meilleur de chacun dans toutes les instances. Ousmane Iyane Thiam a montré un bel exemple hier en félicitant Abdoulaye Sow, Mady Touré se devait de féliciter Augustin Senghor. »

Une synergie des programmes et ressources humaines

« Ce n’est pas un débat de personnes mais un débat de programmes. C’est à dire la réalité du football local, le marketing et la petite catégorie…La fédération sénégalaise de football ce n’est pas seulement l’équipe nationale du Sénégal A. J’invite tous les présidents des clubs à s’engager mais aussi à tous mes jeunes frères et sœurs des réseaux sociaux à s’engager. Les clubs ont besoin de personnes ressources dans les finances, le marketing mais aussi d’aller dans les stades et acheter des maillots. »

Les chantiers de la Ligue Pro

« Les perspectives de la ligue pro seront celles du vainqueur c’est à dire celui du candidat Djibril Wade. Donc, il va décliner sa feuille de route. Si on peut aider, on aidera. La ligue pro a un gap financier énorme. Il y’a beaucoup de chantiers. Je ne veux pas être dans l’autocritique mais il y’a un bilan qui devra se faire pour avancer. Beaucoup de joueurs se plaignent de leur contrats sur le plan juridique et financier. Au niveau médias surtout, il y’a beaucoup de choses à faire. Parce qu’on ne peut pas faire une ligue pro sans être médiatisé. Même si allez en Tanzanie, vous avez les droits médias. Donc je suppose que le président Djibril wade a une feuille de route pour remédier à tout cela.

