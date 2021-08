« George est un joueur talentueux qui peut illuminer le parquet, et il a carrement renforcé la profondeur de notre attaque », disait Morey via un communiqué. « Il a tiré plus de 40% de tirs primés dans sa carrière et a nettement amélioré sa pallette de jeu à chaque saison depuis qu’il est dans la NBA. Nous sommes excités de l’accueillir à Philadelphia ».