Georges Niang a signé un contrat de deux ans pour 6,7 millions de dollars. Il débarque ainsi dans une franchise qui est à la recherche de shooteur et Niang est connu pour son tir extérieur.

Depuis 2017, il évoluait avec les Jazz de l’Utah. Il boucle une bonne saison avec une moyenne de 6,9 points, 2.4 rebonds par match. Face à une forte concurrence, Georges Niang qui a été un homme du banc, a beaucoup apporte sur le plan offensif et défensif.

Une bonne nouvelle pour la tanière. Cette signature pourrait faciliter la venue du joueur au Sénégal et participer à la préparation pour l’Afrobasket. Le coach Boniface Ndong expliquait que son statut d’agent libre ne lui permettait pas de rejoindre la tanière.

Excited to get it going in Philly! @sixers pic.twitter.com/WqafoKyj7Z

— Georges Niang (@GeorgesNiang20) August 4, 2021