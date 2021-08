Saer Dieye Seck n’est plus le président de la LSFP. Le président de Diambars a passé le témoin à Mouhamed Djibril Wade, élu pour les 4 prochaines années. Celui qui a été aux commandes pendant 8 ans a tenu son discours d’adieu hier face aux acteurs, au conseil d’administration et la presse. Un appel à la non violence a été lancé à l’endroit des supporters

A l’entame de ses propos, Saer Seck qui a remercié l’ensemble des personnes avec qui il a travaillé durant ses deux mandats, a apprécié les résultats notés à la fin de l’exercice quadriennal.

« Ensemble, nous avons réussi à faire des avancées intéressantes. Les compétitions se sont jouées de façon régulière, des conditions d’organisation globalement satisfaisantes et dans les temps impartis exceptés lors de la période Covid19 qui nous a contraint à écourter la saison passée. Malgré cette pandémie, cette année, nous avons pu mener nos championnat de L1 et L2 à terme. Sur la scène continentale, pour la première dans l’histoire de la LSFP, nous avons réussi à placer deux équipes Teungueth Football club et le Jaraaf en phase de poules des compétitions africaines des clubs » a t’il apprécié, emboitant le pas à Augustin Senghor, président de la FSF qui a glorifié ces bonnes notes de la LSFP.

Pour Saer Seck, la marche est lancée. Le football local va continuer à avoir des lendemains qui chantent. Il appelle ainsi la FSF à soutenir d’avantage l’instance ainsi que ses désormais anciens collègues.

« Ces acquis et ces performances, plus d’autres encore que la nouvelle équipe dirigeante aura la chance de pérenniser sont à notre portée. Personnellement, je ne doute pas qu’il en sera ainsi avec la qualité des hommes qui composent la LSFP. Notre football est riche de ressources humaines de valeurs et de qualités. Je demande à l’ensemble des membres de la LSFP, de témoigner au président Djibril Wade, la même affection, le même soutien indélébile, indéfectible, fort qu’ils m’ont témoigné. Je voudrais qu’il lui tienne la main et en équipe, qu’on puisse atteindre les objectifs ».

Son discours a été aussi marqué par son message à l’endroit des supporters qu’il considère comme des acteurs incontournables dans la progression du football sénégalais. Il les invite à jouer leur rôle pour la lutte contre la violence dans les stades.

« Je voudrais faire un petit mot à des acteurs qui sont extrêmement importants et qui ne sont pas dans cette assemblée. Ce sont nos supporters et les spectateurs. le football sénégalais et la LSFP sera ce qu’ils en feront. Ils sont des acteurs absolument incontournables et je souhaite vraiment lancer un appel pour que nos stades et nos spectacles soient des endroits apaisés où les sénégalais peuvent se rendre et assister à des matchs sans craindre des violences. C’est fondamentale si on veut que notre football local progresse. Et c’est la responsabilités certes de nos clubs mais aussi des supporters. Cet amical des supporters devra être consolidé et fortifié mais on devra tenir un discours de vérité pour que nos compétitions soit assainie soit apaisée pour que notre football puisse progresser. C’est un cri du cœur que je lance à cette composante importante de notre football qui auprès des dirigeants peut faire franchir des paliers extraordinaires à notre football. »

