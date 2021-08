Elu par acclamation, Mouhamed Djibril Wade va tenir les rênes de la LSFP jusqu’en 2025. Selon le nouveau président, la LSFP va participer à la lutte du Covid-19 avec une campagne de vaccination des acteurs. Il lance un appel à l’Etat pour « perfuser » le championnat local.

Il faut ramener le public dans les stades. C’est un objectif prioritaire pour l’instance en charge du football local qui annonce son implication dans la lutte contre le Covid19. « Nous les présidents des clubs devons nous vacciner d’abord. Dés le mois d’aout, il faut vacciner les joueurs. Puis enchainer les mois suivants avec les supporters qui doivent venir dans les stades. »

En plus du public, le président Djibril Wade dévoile les autres chantiers qui attendent le nouveau bureau dont les membres seront connus aprés les élections de la FSF ce samedi. « Nous allons réfléchir à comment faire revenir certains sponsors et attirer de nouveaux. Et nous sommes déja sur ces dossiers. On lance un appel à l’Etat qui doit jouer sa partition car nous sommes des entreprises de football. L’appui qu’il donne aux autres corps de métiers comme l’ordre des architectes, les cinéastes , la presse, il devrait etre en mesure de la faire pour nous du football qui comptons qutant d’employés et de rentrée d’argent. »

« Nous voulons rencontrer le président de la République avec le président de la FSF et de la ligue amateur qui seront élus prochainnement. Nous voulons lui demander d’aider le football local sénégalais, que l’appui ne se limite pas seulement à l’équipe nationale A. Ce que nous voulons c’est avoir des clubs riches. C’est un objectif d’en avoir 8 au moins dans 4 ou 5 ans. Comparable à Diambars ou Génération Foot… »

wiwsport.com