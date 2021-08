Saint-Etienne a informé ce jeudi de la prolongation de Boubacar Fall qui était lié avec le club jusqu’en 2023. Le gardien de but de 20 ans veut redoubler d’efforts.

C’est une bonne nouvelle pour l’ancien joueur de GFC qui a rejoint les Verts en janvier passé. Boubacar Fall qui effectue une bonne présaison voit un bon signe sur cette prolongation. « Je suis très heureux. Depuis mon arrivée à l’ASSE, tout se passe bien. J’ai été bien intégré par mes coéquipiers qui sont de bons joueurs. J’ai toujours rêvé de jouer dans un club comme l’AS Saint-Étienne. J’essaye de gagner la confiance du coach, Claude Puel, qui m’a lui-même détecté. Que mon contrat soit prolongé est un bon signal mais je dois continuer à travailler. J’ai encore du boulot devant moi. Ce n’est que le début » rapporte le site du club Français qui a terminé à la 11e place la saison précédente.

De son coté, le manager de l’ASSE, Claude Puel se dit confiant quant à la progression de l’actuel numéro 4 des Verts. « Bouba est un jeune gardien qui montre des dispositions intéressantes. Il a encore beaucoup de paliers à passer et il en est conscient mais nous souhaitons inscrire son profil dans la durée parce qu’il confirme ce qu’on avait décelé en lui quand on l’a recruté. Il a les capacités et le potentiel pour performer. Son contrat de longue durée va lui permettre de se concentrer sur l’apprentissage de son métier. »

wiwsport.com