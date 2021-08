Alors que le contrat qui le lie à l’Olympique de Marseille reste encore à l’étude, les performances de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng ne passent pas inaperçues aux regards de Pablo Longoria.

De plus en plus, il faudra désormais s’habituer à voir des jeunes joueurs issus du centre de formation de d’Académie Diambars de Saly débarqués à l’Olympique de Marseille. Le Club français et les Académiciens sont liés par le biais d’un partenariat signé en décembre 2019. L’année dernière, la première recrue issue dans cette collaboration se nomme Bamba Dieng.

A la suite de ses belles performances à Diambars et avec les équipes des jeunes du Sénégal, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu et l’a fait venir dans le Sud de la France sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dans la continuité de ses performances à Diambars, l’attaquant de 21 ans, alors joueur de l’équipe filiale, a pu avoir sa chance avec l’équipe première vers la fin de la saison dernière.

Installé dans l’attaque olympienne par Jorge Sampaoli durant cette pré-saison, Bamba Dieng s’est montré efficace dans son registre et a visiblement attiré un regard particulier qui est celui du président de l’OM, Pablo Longoria, présent à Saly dans le cadre du partenariat entre son Club et l’Académie Diambars.

« Voir les performances d’un joueur comme Bamba Dieng, avec les potentiels qu’il a, c’est toujours important. Il a fait une très belle préparation avec notre équipe première, cela nous rend vraiment fiers et contents spécialement qu’il s’agit d’un joueur venant du fruit d’un accord de collaboration entre deux institutions », fait savoir devant nos micros Pablo Longoria.

L’intégralité de la conférence de presse

