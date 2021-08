Alors que l’Olympique de Marseille a entamé une collaboration avec l’Académie Diambars depuis 2019, le nouveau Président du Club olympien, Pablo Longoria, et son homologue, Saer Dièye Seck, ont tenu, hier mardi, à l’Institut Diambars, une conférence de presse pour mettre au clair ce partenariat.

Dans une perspective d’évolution pour les jeunes pensionnaires de leur centre de formation, plusieurs Académies au Sénégal ont signé un partenariat avec des Clubs étrangers. Les plus connus : Génération Foot, partenaire avec le FC Metz, et Dakar Sacré-Cœur, lié à l’Olympique Lyonnais. Le dernier en date est Diambars. Les Académiciens de Saly ont paraphé depuis deux ans avec l’Olympique de Marseille. Un mode de fonctionnement que Pablo Longoria et Saer Seck ont expliqué devant nos micros.

« C’est le moment de pouvoir travailler ensemble, avoir des objectifs. Il y a beaucoup de possibilité dans le futur. Ici, au Sénégal, il y a beaucoup de talents et avec organisation, efficience et avec un vrai projet, il y aura beaucoup de choses à développer ensemble comme le recrutement au niveau du staff technique. C’est toujours intéressant d’avoir des liens avec un pays comme le Sénégal, on peut toujours élever le niveau de recrutement de joueurs qui viennent de Diambars. Notre objectif, c’est d’aller le plus haut possible », indique Longoria.

Saer Seck poursuit dans le même sens. « On a signé ce partenariat en décembre 2019, mais après l’explosion de la pandémie à coronavirus, il y a eu des restrictions au niveau international, ce qui fait que tous les programmes qu’on voulait mettre en place y compris le déplacement de jeunes joueurs à l’OM ont été compliqués. Maintenant qu’il y a beaucoup moins de contraintes, on espère que l’ensemble des plus value que nous attendons pourront être mises en œuvre. Jusqu’où nous souhaitons, il n’y a pas limite. On fera tout pour réussir au niveau de Diambars. Notre objectif est de bien former des joueurs et de permettre à l’OM de performer avec des joueurs qui sont issus ici. »

