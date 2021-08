Mouhamed Djibril Wade est élu ce mercredi 4 août 2021, président de la ligue sénégalaise de football professionnel. Seul candidat en lice, il a été élu à l’unanimité.

Le président de NGB a obtenu les 29 voix du suffrage exprimé. Les travaux des élections se sont déroulés ce matin au CICES. Le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, le président de la commission électorale Seydou Diagne et le président sortant Saer Seck ont dirigé la cérémonie.

Mouhamed Djibril Wade devient le 3e président de la LSFP après Louis Lamotte et Saer Seck. Premier vice-président de la FSF et désormais ancien deuxième vice-président de la LSFP, il décline cinq axes prioritaires pour son programme. Ils s’articulent autour d’une nouvelle gouvernance, le développement et gestion des compétitions, la gestion financière et commerciale, le développement stratégie de marque et communication (image, RSE) et les partenariats institutionnels et relations extérieurs.

wiwsport.com