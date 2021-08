C’es lors de l’assemblée générale élective que le président de la LSFP, Mouhamed Djibril Wade a dévoilé son programme pour les 4 prochaines années. Pour « l’émergence d’un football non amateur », il a partagé avec la presse et les acteurs présents à l’élection les axes prioritaires de sa feuille route 2021-2025. Pour la nouvelle gouvernance

1 – Redéfinir la charte de la LSFP par un nouvel organigramme avec un Directeur général et une Direction technique pour la rendre plus efficiente

2 – Travailler avec les ministères des sports et celui du Travail du Dialogue social et des relations avec les institutions sur la mise en place d’une convention collective e travailleurs pour les footballeurs professionnels

3 – Redéfinir le rôle de la LSFP dans les transferts de joueurs

Développement et gestion des compétitions

4. Créer et installer une Direction des compétitions forte, qui va diligenter et superviser la pratique du foot et créer un cadre de concertation pour l’ensemble des acteurs du football professionnel.

5- Maitriser le calendrier des compétitions et poursuivre l’effort sur la qualité de jeu : licence clubs, pelouses, arbitrage etc…

6- Encourager la maîtrise de la co-exploitation des stades avec les clubs et développer l’expérience spectateurs : avant-match, animations, sécurité, accueil…

Gestion financière et commerciale

7- Vendre le projet de la LSFP aux multinationales sénégalaises et étrangères et explorer la création de nouvelles offres pour les entreprises (comment vendre la destination Sénégal par exemple) ;

8- Redéfinir le nouveau format du « Sargal » pour le rendre plus attractif afin d'en faire l'événement phare de la fin de saison du football professionnel

Développement stratégie de marque et communication (Image, RSE)

9 – Redéfinir la stratégie et l’architecture de marque avec appellation Ligue 1, Ligue 2, LSFP, Identité de marque

10- Développer le sponsoring en créant de l’inventaire au niveau de la Ligue (ex. naming, e-sport)

11- Redéfinir les droits TV avec la (les) télévision(s) partenaire(s)

12- Développer la communication (digitale) de la LSFP à travers les outils numériques

13- Faire la promotion du football auprès d’un nouveau public (faire revenir le public dans les stades en ciblant les jeunes et les femmes)

14- Créer un réseau d’ambassadeurs du football professionnel avec les anciens joueurs et entraineurs à forte notoriété et image positive

15- Valoriser la contribution économique et sociétale du football local

Partenariats institutionnels et relations extérieurs

16 – Impliquer davantage l’État premier bailleur de fonds du football, en redéfinissant les rapports notamment dans le domaine des infrastructures et voir comment impliquer de manière plus efficiente les clubs dans la gestion des infrastructures en collaboration avec le Ministère des Sports et les collectivités locales

17- Redéfinir la relation avec la FSF et la Ligue de Football Amateur (LFA) et en faire un axe fort de partenariat

18- Développer les relations avec les grandes entreprises en valorisant le football auprès d’elles pour qu’elles soient un élément qui va les aider à maximiser leurs revenus commerciaux et donner une plus-value à leur image de marque

19- Créer une « Direction pour les Investisseurs »

20- Créer une direction d’ouverture sur l’Afrique et sur la scène internationale.