A l’AS Roma depuis 2019, le jeune attaquant sénégalais, Lamine Junior Tall a rejoint le NK Olimpija Ljubljana (D1 Slovénie). Le jeune footballeur de 19 ans a paraphé un contrat de 3 ans avec le club slovène.

Auteur d’une excellente saison lors du dernier exercice avec 14 buts et 4 passes décisives, Lamine Junior Tall vient de rejoindre le championnat slovène. En effet, doté d’un talent prometteur, le jeune attaquant sénégalais va découvrir une autre aventure avec le NK Olimpija Ljubljana.

Tout juste après sa signature, Lamine Tall s’est exprimé sur son transfert et ses ambitions sous ses nouvelles couleurs. « Je suis très heureux et heureux d’avoir rejoint Olympia. Le vert est ma couleur préférée car il me rappelle la maison. J’attends avec impatience un nouveau chapitre de ma carrière » , s’est-il exprimé sous ses nouvelles couleurs.

Présenté comme un attaquant redoutable, Lamine est très ambitieux pour cette nouvelle aventure. « Je suis là pour aider l’équipe à atteindre les résultats souhaités, et en tant qu’attaquant, bien sûr, je veux marquer des buts. J’ai déjà rencontré de nouveaux coéquipiers à l’entraînement et la première impression est très positive. Tout le monde dans le club était très gentil avec moi », a-t-il promis.

wiwsport.com