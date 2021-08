Olympiakos reçoit ce mardi soir Ludogorets de Stéphane Badji pour le compte de la manche aller du 3e tour des qualifications pour la Ligue des Champions. Côté grec, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba sont titulaires, tout comme le milieu de terrain Badji.

C’est déjà la Ligue des Champions pour les clubs qui doivent passer par les phases éliminatoires. C’est le cas de Ludogorets de Stéphane Badji qui se déplace ce mardi soir sur la pelouse de l’Olympiakos avec en face Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba, tous les deux titulaires au coup d’envoi de la partie.

Pour cette manche aller, les Grecs devront assurer un résultat positif devant les Bulgares pour espérer passer ce tour et se rapprocher des phases de groupe comme lors de la précédente édition. En face, Steph Badji et ses coéquiîers ne voudront pas rendre la tâche facile à leurs adversaires.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λουντογκόρετς! / Our line-up for today’s match against @Ludogorets1945! 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #OLYLUD #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/HGvYy6jKb0

