Eliminé au premier tour, Louis François Mendy, qui représentait le Sénégal au 110 mètres haies, a exprimé ses remerciements à l’ensemble du peuple sénégalais.

Les athlètes sénégalais entrés en lice lors de ces Jeux de Tokyo ont tous été éliminés au premier tour, à l’exception de la tireuse Chiara Costa. Louis François Mendy, pour sa première participation olympique, a occupé la 7ème place, synonyme d’élimination dans cette épreuve des 110m haies.

L’athlète sénégalais a exprimé ses remerciements à l’endroit du peuple sénégalais qui l’a soutenu, par le biais de sa page instagram consultée par wiwsport. Louis François Mendy, les yeux rivés désormais vers les Jeux d’été de Paris 2024, a aussi indiqué avoir beaucoup appris sur sa première participation.

« Chers amis, collègues, membres de mon fan club et famille. Merci énormément pour vos prières, messages de soutien et d’encouragement. Malheureusement, bien que je sois fier d’en arriver à ce à ce niveau de compétition (Jeux Olympiques Tokyo 2020), l’aventure s’arrête là pour cette édition. Je crois fermement que c’est que le début d’une longue marche. Je tire beaucoup de leçons de cette première participation et me remets au travail, de plus belle. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur, vous m’avez vraiment accompagné et soutenu tout au long de la saison. Merci infiniment !« , lit-on sur sa page.

wiwsport.com