Mbaye Diouf Dia ne sera pas candidat à l’élection à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football. Le président de Mbour Petite-Côte vient d’officialiser, ce mardi, le retrait de sa candidature.

Contrairement à Mady Touré, Mbaye Diouf Dia est allé jusqu’au bout du consensus qui consacrait Me Augustin Senghor comme le candidat du consensus pour le prochain comité exécutif de la FSF. Le président de Mbour Petite-Côte a officialisé ce mardi, le retrait de sa candidature aux dites élections qui se tiendront le 7 août prochain et qui devront opposer Mady Touré et Me Augustin.

Désormais pro-Augustin et pour qui il bat campagne, Mbaye Diouf Dia fera partie donc des acteurs du football qui porteront la candidature du président sortant face au challenger de Deni Biram Ndao. Pour rappel, le présient de Diambars, par ailleurs ex-président de la LSFP, s’est retiré de la course au fauteuil de président et de toute responsabilité dans la gestion du football.

wiwsport.com