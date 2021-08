Dès suite à sa visite de campagne, hier à Pikine, pour la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), qui a causée la mort d’un homme, le Président Augustin Senghor a tenu à présenter ses condoléances à la famille de Samba Amadou Sarr.

Sans doute, le moment le plus inattendu à l’approche du scrutin présidentiel à Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Alors qu’il tenait à rendre visite, hier, aux acteurs du football de Pikine, Augustin Senghor a finalement vu sa tournée virer au drame. Samba Sarr, Président de l’ASC Thiossane et un des acteurs forts du football de Pikine, contre le consensus, a succombé d’une crise cardiaque après que l’accès à la salle de réunion lui a été refusé.

Au lendemain de cette tragédie, Augustin Senghor, à travers un communiqué paru sur le site de son instance (FSF), s’est incliné devant la mémoire du défunt.

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce samedi 31 juillet, le rappel à Dieu de Samba Sarr, ancien Président du District de Football de Pikine des suites d’un malaise. En cette douloureuse circonstance, la Fédération Sénégalaise de Football s’incline devant la mémoire de ce vaillant serviteur du Football Pikinois et sénégalais et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, aux membres de son club de l’ASC Thiossane et au district de Pikine », peut-on lire.

wiwsport.com