Il a été l’un des cadres de la préparation estivale du PSG, portant même le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos. Présent en conférence de presse ce vendredi matin, Idrissa Gueye a évoqué cette présaison ainsi que le Trophée des champions contre Lille, prévu dimanche à Tel-Aviv (Israël).

Comment abordez-vous ce Trophée des champions ?

Avec beaucoup d’envie de bien débuter la saison. On espère sortir de ce match avec la victoire.

Comment avez-vous vécu cette préparation avec beaucoup de jeunes ?

Elle était particulière. Il y avait beaucoup de qualité avec tous ces jeunes qui ont bien travaillé. Ils étaient à l’écoute. Ils ont leur rôle à jouer dans cette équipe. On a bien travaillé physiquement, tactiquement. Tout le monde est prêt. C’était important de voir les jeunes qui démontrent leurs qualités pour jouer dans cette équipe.

Comment s’est déroulée l’intégration d’Achraf Hakimi ?

Achraf, on le connaissait déjà avant son arrivée. J’ai déjà joué contre lui avec le Sénégal face au Maroc. On l’appréciait avant son arrivée. C’est un très bon joueur. On le trouve facilement. Offensivement, il est présent près de la surface adverse. On est content de l’avoir parmi nous.

Qu’avez-vous ressenti en portant le brassard de capitaine dans cette préparation ?

Il appartient à Marqui (sourire), tout le monde le sait. J’étais heureux de le porter dans ces matchs. C’est un bon signe de confiance que le coach m’a donné. J’étais content de diriger ces jeunes, de parler avec eux.

Découvrez-vous un nouveau Mauricio Pochettino cette saison ?

C’est toujours le même coach. On reste dans la continuité de la saison dernière. On espère que ça continuera comme ça.

Êtes-vous certain de rester au PSG ?