Saer Seck ne sera pas candidat aux élections de la fédération sénégalaise de football. Il s’est retiré du consensus. Dans un communiqué qu’il a partagé avec la presse et les acteurs du football, l’ancien président de la LSFP n’a pas apprécié les sorties du candidat Mady Touré qu’il met sous le compte de « manque d’expérience relevé par certains ».

Il y’a quelques jours lors d’une rencontre avec des acteurs de football, le candidat Mady Touré dénonçait le mutisme et la conduite de ses collègues Saer Seck et Mbaye Diouf Dia. Selon lui, il serait le seul à dire au président sortant qu’il n’y aurait pas de consensus autour de lui. Ce que le président de Diambars FC réfute dans son communiqué.

« J’ai également dit, redit et répété, aussi bien aux autres candidats qu’aux membres du comité chargé du consensus, que le porteur de ce programme commun, né du consensus, pour l’avenir de notre football ne pouvait être Maître Senghor qui a présidé aux destinées de notre football lors des trois derniers mandats successifs et qui lui a beaucoup apporté. Je pensais et continue de penser qu’après trois mandats, cinq CAN, un poste, extraordinaire pour le Sénégal, de 1er Vice Président de la CAF et après avoir déclaré en toute bonne foi que le mandat qui s’achève le 7 août 2021 serait son dernier mandat, qu’il aurait dû prendre du recul et de la hauteur pour aider à trouver un consensus entre les autres candidats » a t’il précisé.

Selon lui, le processus pour la mise en place du consensus n’est pas encore terminé. La dernière réunion afin de définir la feuille de route ne s’est toujours pas tenue. « Ce consensus qui est le seul auquel j’adhérais devait se poursuivre avec une rencontre à quatre (Augustin Senghor, Ablaye Sow, Louis Lamotte et Saër Seck) afin de stabiliser la feuille de route et entre autres acter cet accord. Cette rencontre devait être convoquée sans délai, de manière quasi immédiate. C’est à ces seules conditions que j’avais accepté de signer le protocole qui m’avait été soumis; dont le dernier point tente de rendre compte de ces échanges et de cet accord. »

Toutefois, Saer Seck déplore vivement les déclarations de Mady Touré qui assimile son silence à un Oui pour le consensus autour de Senghor. « Malheureusement le candidat Mady Touré (qui était absent lors de cette audition) s’est largement épanché imprudemment et de manière irresponsable (pour dire le moins) dans sa campagne sur ma position sans en connaître les tenants et les aboutissants au lieu de se concentrer sur son programme (il serait le seul à en avoir) et sur sa quête du vote des acteurs. C’est peut être le manque d’expérience relevé par certains. »

Le candidat du renouveau pour lefootball sénégalais serait aller vite en besogne et ses déclarations n’honorent pas l’accord moral convenu entre les acteurs du consensus.

« Ceci dit, je suis dans l’obligation de constater que depuis lors (jeudi 22 juillet) non seulement le Comité en charge de la médiation pour trouver un consensus n’a pas convoqué cette réunion mais il est véhiculé dans le pays et dans la presse (surtout par notre ami candidat Mady) l’idée que j’aurais totalement accepté que l’actuel président reste en place pour le prochain mandat en entier. Et que je me serais ainsi renié. Cela constitue une violation de l’accord tacite, du « gentleman agreement » convenu entre parties prenantes. Tous ces événements, ajoutés au fait que la logique de mener campagne (proximité du 7 août probablement oblige) a pris le pas sur le point 1 du protocole 2 appelant à la fusion des programmes laissé en souffrance et pour lequel le comité, qui semble avoir posé son dernier acte avec le protocole 2 du 22 Juillet, n’a pris aucune initiative » ajoute t’il.

