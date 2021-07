Mady Touré ne compte pas s’aligner derriére Augustin Senghor, choisi pour diriger le consensus. C’est ce que l’on peut comprendre de cette sortie du candidat du Renouveau pour le football sénégalais. Dans cette vidéo, il est revenu en détails sur les réunions qui ont eu lieu pour réunir les candidats.

« Aucun des candidats n’a présenté un programme. Je suis le seul à montrer un programme donc je devrais être le candidat qui portera le consensus qui est basé sur les programmes » a déclaré Mady Touré qui poursuit actuellement sa campagne dans les régions.

Il précise avoir informé tous les clubs sénégalais de sa candidature depuis le 4 janvier. Et révèle par ailleurs avoir tenu une réunion avec le candidat Mbaye Diouf Dia, Saer Seck et le facilitateur Louis Lamotte qui se sont mis tous d’accord pour écarter l’actuel président de la FSF d’où le slogan « Tout sauf Augustin Senghor ».

Toutefois, sa déception a été grande de ne pas retrouver cette unanimité lors de la deuxième réunion pour le consensus où il a répondu présent. Selon lui, il a été le seul à dire à Augustin Senghor qu’il ne fera pas de consensus autour de lui lors de cette rencontre.

« J’ai dit à Lamotte, je suis d’accord pour le consensus. D’ailleurs, on avait acté un consensus avec Mbaye Diouf Dia et Saer Seck. Mais pas autour de la personne d’Augustin Senghor. J’ai signé le papier parce que je leur dis tout ce que je pensais. Et je donnerai ma décision finale le 30 juillet. J’ai le cœur net, je dors paisiblement parce que j’ai été honnête contrairement aux autres qui change de veste devant Augustin. J’ai des convictions et elles ne vont pas changer » affirme t’il.

