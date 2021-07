Le sort des deux grands combats de ce week-end serait entre les mains du gouverneur de la région de Dakar. Les promoteurs attendent la décision d’Al Hassan Sall qui scellera le destin de ces grands événements de la lutte.

Après l’annulation des combats du week-end passé, les acteurs du sport de combat qu’est la lutte ont montré tout leur mécontentement et désarroi envers cette décision subite. Ils se sentent discriminés et n’ont pas manqué l’occasion de hausser le ton à l’instar de Modou Mbaye et Malick Thiandoum. Les promoteurs Pape Abdou Fall et Gaston Mbengue quant à eux, auraient fait une proposition au gouverneur M. Al Hassan Sall, qui leur permettraient d’organiser leurs combats.

Balla Gaye 2 vs Bombardier du 31 juillet par Gaston Mbengue et Siteu vs Papa Sow concocté par Pape Abdou Fall sont à l’ordre du jour. Ces promoteurs sont prêts à ne vendre que 5000 places sur 25000 pour faire respecter les mesures barrières et en finir avec ces combats qu’ils peinent à réaliser à cause de la covid-19. Une proposition dont ils attendent le retour du chef de l’Exécutif régional aujourd’hui.

» Aujourd’hui, même si on ne peut pas autoriser les combats totalement, qu’on nous autorise à vendre des tickets au nombre de 5000, c’est acceptable dans un stade qui fait 25000 places. Nous avons fait cette proposition et nous attendons vraiment le retour du Gouverneur de Dakar« , dit le promoteur du combat de Siteu dont l’open press s’est effectué hier dans une foule immense. Pape Abdou poursuit en espérant une réponse positive du gouverneur à sa demande : « Nous avons espoir, nous supplions l’Etat sénégalais de nous accorder l’autorisation pour organiser ces évènements afin de nous libérer et de libérer ces lutteurs. Si je prends mon cas, le combat Siteu-Papa Sow, a duré maintenant plus de 2ans, c’était depuis Covid première et deuxième et voici la troisième vague« .

Les promoteurs restent optimistes et attendent sagement la décision de Al Hassan Sall, alors qu’une réponse positive à leur requête semble être impossible puisque la Ligue de Football de Dakar vient de reporter les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal par manque de service d’ordre.

Report ou Huis clos ❓ – Balla Gaye 2 vs Bombardier : samedi 31 juillet

– Siteu vs Papa Sow : dimanche 1er août pic.twitter.com/KSTAZKiYSX — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 27, 2021

wiwsport.com