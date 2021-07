Les matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal qui devaient se tenir demain mercredi et après-demain jeudi ont été reportés à une date ultérieure.

La ligue de football de Dakar a fait savoir, sur son communiqué de mardi 27 juillet 2021, le report des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal. Les rencontres initialement programmées pour ce mercredi 28 et jeudi 29 juillet 2021 dans la région de Dakar sont reportées ultérieurement. On lit dans le communiqué que l’absence de service d’ordre pour assurer la bonne tenue des rencontres, dans la région dakaroise, en est la cause.

wiwsport.com