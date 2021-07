Face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Sénégal, la fédération sénégalaise de basketball a pris des décisions importantes concernant l’organisation des matchs. Désormais le public n’est plus autorisé à venir au stade.

Plus de supporters au stade! C’est la décision de la FSBB qui compte lutter contre la propagation du virus Covid19 au Sénégal. La troisième vague de personnes infectés fait de plus en plus de morts et de cas communautaires. Une situation qui a alerté les autorités du basket sénégalais.

Ainsi, selon un communiqué qui nous est parvenu, la fédération a décidé de fermer les portes au public. « A partir du mercredi 28 juillet, toutes les rencontres du championnat national Division 1, et la coupe du Sénégal, Hommes et Dames, seront organisées à huis clos, suivant les dispositions du protocole sanitaire et organisationnel qui avait été établi à cet effet en début de saison. »

Par ailleurs, l’instance demande une application stricte de la décision aux ligues et aux clubs. Et pour donner le ton, seuls 500 billets ont été vendu dimanche passé à Marius Ndiaye. Notons que la capacité d’accueil du stadium est de 3000 places.

wiwsport.com