Sur le plateau de l’œil du tigre sur la 2STV, Pape Abdou Fall, le patron de la structure PAF production s’est prononcé sur l’annulation des combats de lutte qui devraient se tenir ce dimanche en raison de la pandémie de la Covid 19 qui secoue le Sénégal.

Le promoteur de lutte, dans le désarroi, a manifesté son mécontentement face à la décision du gouverneur de Dakar d’annuler toutes manifestations de lamb « jusqu’à nouvel ordre ». Pape Abou Fall, le promoteur du combat tant attendu par les amateurs qui opposera Papa Sow à Siteu prévu le 1er Août prochain, c’est à dire dans quatre jours a révélé avoir investi et perdu plus de 150 millions de nos francs.

Et l’annulation de son prochain combat sera sans doute la goutte d’eau de plus qui fera déborder le vase. Le président de la structure PAF production demande par ailleurs un peu de « considération » et le « soutien de l’état ».

