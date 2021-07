Jeanne Boutbien est une jeune Sénégalaise née le 8 avril 1999 au Sénégal de parents français. Du haut de ses 22 ans, le porte drapeau du Sénégal pour ces J.O de Tokyo 2020 est pourtant très bien connue du public de la natation sénégalaise depuis plusieurs années maintenant.

Sénégalaise de naissance, Jeanne Boutbien a dû attendre l’année 2016 pour obtenir la nationalité du pays de la Téranga après pratiquement trois ans de démarches administratives. Plusieurs fois championne du Sénégal dans sa catégorie depuis ses débuts dans la nage, l’athlète de 22 ans n’était pourtant jamais déclarée vainqueur avant d’avoir obtenu les papiers qui attestaient de sa fibre patriotique mais « pour les services qu’elle peu rendre à la nation sénégalaise », cite-t-elle le décret sourire aux lèvres.

« Je me suis toujours sentie sénégalaise ! C’est vrai qu’avec l’éducation, mes parents, la culture et tout, je me sens française mais j’ai toujours vécu au Sénégal… Mais je me sens aussi sénégalaise que française. Dans ma famille je suis la première à obtenir la nationalité sénégalaise », affirme-t-elle au cours d’un entretien avec Le Petit Journal, en 2017. Mais les performances qui forçaient l’estime et la reconnaissance à l’égard de sa jeune personne ont pu précipiter la décision qui est finalement tombée par décret présidentiel.

Justement, Jeanne Boutbien, encore vraisemblablement méconnue du grand public sénégalais, a remporté à deux reprises la fameuse Dakar-Gorée. Pour dire mieux, la nageuse de 1m85 a battu le record du Sénégal sur 100 m nage libre en février 2020 à Limoges avec un temps de 58 s 53, battant ainsi le temps de 58 s 59 réalisé par Khadija Ciss le 14 avril 2005 à Nancy. Son deuxième record a été réalisé sur 50m Nage Libre en bassin de 50 mètres avec un chrono de 27”44 lors des Championnats régionaux d’été qui se sont déroulés à Agen en France du 8 au 10 juin 2019.

Toujours par rapport à son palmarès sous les couleurs sénégalaises, Jeanne Boutbien a remporté aux Championnats d’Afrique de l’Ouest 2017, 8 médailles (3 en or, 4 en argent et une en bronze). Elle fait partie des relais 4×100 mètres nage libre et quatre nages terminant quatrièmes de leur finale aux Jeux africains de 2019. Des campagnes qui lui ont permis de découvrir la chaleur et l’ambiance de l’équipe nationale sénégalaise. Jeanne se dit très séduite par cette ambiance, cet esprit d’équipe qui règne dans l’équipe bien que la natation soit un sport individuel.

Son plus beau souvenir de nageuse ? Lorsqu’elle a battu pour la première fois le record du Sénégal sur 50m Nage Libre. « Parce que, dit-elle, c’était à Dakar et il y a de bonnes nageuses aussi au Sénégal. Parce que le Président de la Fédération m’en parlait souvent et parce qu’aussi je suis arrivée en équipe nationale au moment où on n’avait plus cette équipe féminine. Et j’avais pas encore de record du Sénégal à l’époque et en battre un voulait aussi dire que j’avais ma place dans cette équipe« , confie-t-elle toujours aux confrères, Le Petit Journal.

Sur ce qui la rend fière aujourd’hui en tant que nageuse, Jeanne déclare une phrase qui ira encore certainement résonner plus longtemps. « Je suis super fière d’arriver à représenter le Sénégal à ce niveau et maintenant sans complexe. Parce qu’au début ça me faisait un peu peur d’arriver blonde et… (Rires) », avoue-t-elle soulagée de se sentir sénégalaise et d’être sénégalaise.

Qualifiée pour le 100m Nage Libre et nommée porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, avec le judoka Mbagnick Ndiaye, Jeanne Boutbien entre en lice le 28 juillet à 04h04 au centre aquatique de Tokyo.

wiwsport.com