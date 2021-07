Si Dakar Sacré-Cœur a signé une belle entame dans le Tournoi de qualification pour la Ligue des Champions en battant les Determine Girls FC du Liberia (2-1), il doit en grande partie cette performance à NGuénar Ndiaye.

Le numéro 9 floqué dans son dos, Nguénar Ndiaye était bien consciente de sa mission au moment de fouler la pelouse du Stade Municipal Adérito Sena de Mindelo. Alors que son équipe était mal embarquée après 45 minutes de jeu, Nguénar aura tout dézoné en deuxième période. Elle a montré la voie du succès à ses partenaires en égalisant dès la reprise.

Pour ensuite corser et sceller définitivement la marque ? Oui, absolument. Petite de taille, Nhuénar s’est transformée en poison dans la défense libérienne. Très suffisant pour s’offrir un doublé qui permet à son équipe de prendre les reines du groupe de la Zone Ouest A devant Determine Girls FC, Seven Stars et l’AS Mande.

wiwsport.com