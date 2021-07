L’AS Dakar Sacré-Cœur a brillamment réussi son entrée en lice dans ce tournoi de qualifications pour la première Ligue africaine des Champions en football féminin en s’imposant (2-1) devant les Determine Girls FC du Liberia.

Pour une première, c’est absolument une première … Un léger exploit, disons-le comme ça, mais Dakar Sacré-Cœur a créé la sensation en s’imposant contre les Championnes du Libéria à l’occasion de la première journée du tournoi de qualification pour la Ligue des Champions. Auteurs d’une superbe performance, les Académiciennes ont renversé un score qui était à 0-1 à la pause.

Dominatrices et hyper présentes dans les duels et dans le jeu, les partenaires d’Awa Diakhaté se sont appuyées sur l’instinct buteuse de leur numéro 9. L’attaquante a égalisé dès le début de la deuxième période avant de corser une note qui pouvait être beaucoup plus salée pour les Determine Girls FC si Mame Khady Pouye, capitaine du DSC et sa troupe étaient beaucoup plus tueuses devant les buts.

Ainsi, Dakar Sacré-Cœur prend la première place de cette phase qualificative dans la Zone Ouest A suite au match nul (2-2) entre Seven Stars de la Côte d’Ivoire et l’AS Mande du Mali. Pour sa deuxième sortie prévue mardi 27 juillet, Dakar Sacré-Cœur affrontera Seven Stars (20h00 GMT). Il terminera ensuite par un duel face à l’AS Mande.

