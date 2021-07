Sans se créer du bruit, l’AC Milan a facilement remporté son deuxième match de sa préparation d’avant-saison. Opposés au FC Modena, pensionnaires de Serie C, les Rossoneri l’ont emporté grâce à des buts signés par Brahim Díaz (2e), Rafael Leão (5e), Fikayo Tomori (9e), Rade Krunic (19e) et Theo Hernández (43e).

Arrivé il y a peu en provenance de l’AS Monaco, Fodé Ballo-Touré est rentré en cours de jeu pour disputer ses première minutes sous les couleurs de l’AC Milan. Ballo-Touré et ses partenaires défieront ensuite l’OGC Nice, le 31 juillet prochain, puis le Real Madrid, le 08 août.

Our second friendly ends in a goal-glut 🖐️#MilanModena finisce con una cinquina 🖐️#SempreMilan pic.twitter.com/iO7853unlW

— AC Milan (@acmilan) July 24, 2021