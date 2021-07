Un départ en vue ou une décision purement technique ? Alors que Fenerbahçe poursuit dans sa préparation d’avant-saison, il le fera désormais sans Mame Baba Thiam (28 ans).

Après un premier stage ponctué par deux victoires en amical contre le AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (2-0) et Kasımpaşa (4-1), le groupe professionnel de Fenerbahçe se prépare à un nouveau stage plus dense à trois semaines du début de la nouvelle saison en Super Lig. Mais, à la suite d’une décision prise par le nouvel entraineur, Vitor Pereira, Mame Baba Thiam ne sera pas de la partie.

L’attaquant international sénégalais et trois autres joueurs de l’effectif à savoir Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi et Oğuz Kağan Güçlütekin ont été envoyés à s’entrainer à l’écart du groupe professionnel, comme l’a annoncé le Club dans un communiqué paru ce vendredi 23 juillet 2021. Un choix lié a un prochain départ du joueur arrivé il y a un an en provenance de Kasımpaşa ? Très probablement.

D’après la presse turque, Konyaspor et Antalyaspor ont entamé des négociations avec Fenerbahçe pour s’attacher des services de l’ancien joueur de la Juventus. En terme de contrat, Mame Baba Thiam est encore lié avec le Fener jusqu’en juin 2023.

ÖZEL | Konyaspor ve Antalyaspor, Fenerbahçe forması giyen Mame Thiam için resmi görüşmelere başladı. • Anlaşma gereği Mame Thiam’dan gelecek bonservis bedelinin %50’si Kasımpaşa, %50’si Fenerbahçe’nin kasasına girecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 23, 2021

wiwsport.com