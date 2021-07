Au micro de wiwsport, le président de Teungeuth Fc a exprimé sa joie de voir ses joueurs devenir champions du Sénégal. Dans cet entretien qu’il nous a accordé, Babacar Ndiaye estime que son club a tout pour s’inscrire dans la continuité et assurer au moins un trophée par saison.

Quel bilan tirez-vous de la saison écoulée ?

C’est une saison longue et éprouvante qui finie mais dès qu’elle est finie, on enchaîne dans deux semaines parce que la coupe d’Afrique c’est la première semaine donc on repart en présaison le 1er août. On aura que deux semaines de vacances mais al hamdoulilah parce qu’elle aurait pu se terminer sur un bilan sans titre. Première participation en Champions League (CAF NDLR), les joueurs n’ont pas démérité vu le niveau élevé du groupe qu’ils ont eus. Entre le Raja ,l’Espérance de Tunis et tout le reste, ça aurait pu être pire mais al hamdoulilah ils ont bien grandi, le club a grandi, donc essayons de capitaliser cela tout en sachant que le travail continue et que ce sera plus dur actuellement.

C’était loin d’être évident de terminer leader ?

C’était pas évident parce que jouer en Coupe d’Afrique revenir en championnat, on voit que depuis 5, 6 ans, les équipes qui vont en Coupe d’Afrique quand elles reviennent, elle finissent souvent dans les bas-fonds et vont en deuxième division. Le recrutement était fait dans ce sens, si vous regardez tous les joueurs en bleues c’est presque la deuxième équipe donc y’a une interchangeabilité et quand on recrute pour conformer, ils viennent pas pour jouer la Coupe d’Afrique parce qu’une fois éliminée, ils ne sont plus motivés. Donc c’est un très bon management de Youssouf Dabo (coach NDLR), de son staff et l’ensemble du club. Voilà ! Mais surtout l’état d’esprit parce que beaucoup de joueurs viennent comme par exemple Abdoulaye Diop qui était capitaine de Niary Tally et qui devient la doublure de Mountarou, Mamadou Sow entre autres. Donc faut qu’ils acceptent cette concurrence parce que même s’ils deviennent des joueurs pro et qu’ils partent ailleurs y’aura toujours de la concurrence.

Une participation pour la deuxième fois de suite en LDC, quel sera votre objectif l’année prochaine ?

Bon déjà passé le premier tour, faire figure honorable, gérer les matchs après matchs. On ne va pas calculer déjà les phases de poules, il faut déjà faire le premier match, le 10 septembre et après on verra sur qui on peut tomber. ça peut passer comme ça peut casser mais l’équipe aura 10 ans au mois de septembre et le plus important c’est qu’elle continue à grandir tranquillement.

En championnat, le Teungeuth peut-il continuer à jouer les premiers rôles ?

Ah ça sera en Ligue où en Coupe, parce qu’ils ont mis la barre haute. Ils ne peuvent plus se permettre de faire une saison blanche, vu aussi les moyens, le coach et les joueurs qu’ils ont. Maintenant, le foot se joue sur le terrain c’est à eux de travailler et mettre les exigences du très haut niveau.

Quel regard portez vous sur le niveau du championnat ?

C’est un niveau très relevé, dommage, beaucoup de gens ne suivent pas. Je sais que wiwsport fait beaucoup aussi au niveau de la ligue 1 mais les gens gagneraient à venir voir les matchs que ce soit Diambars, Jaraaf, Pikine y’a de très bon matchs en première division et même en deuxième division le niveau est élevé et ça se voit. Regardez l’équipe qui est aller jouer avec Koto en COSAFA, on va pas dire que c’était les premiers choix de la Ligue 1 et pourtant ils sont aller en finale (battus par l’Afrique du Sud aux tirs au but NDLR). Avec Malick Daf (coach U20 NDLR), il y a de très bons joueurs à gauche et à droite en Ligue 1.

