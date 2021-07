Logé dans le groupe D avec l’Ouganda, le Cameroun et le Sud Soudan, le Sénégal compte faire sa préparation pour l’Afrobasket à domicile. Un tournoi de Dakar sera organisé au début du mois d’aout informe le sélectionneur nationale.

« Je n’ai pas eu de match officiel en dehors des éliminatoires, le groupe étant nouveau, j’ai besoin de match pour évoluer les joueurs » s’est plaint Boniface Ndong, invité dans l’émission Sport2S. Le Sénégal qui a déclaré forfait lors du tournoi de qualification olympique en raison de cas de Covid-19 dans l’effectif a du mettre un terme à sa préparation en Allemagne. Ainsi, le staff technique veut miser sur un tournoi à domicile.

« Après l’expérience eu en Allemagne, l’idée est de faire toute la préparation ici à Dakar. Nous sommes entrain de travailler pour le faire à Saly et s’entrainer à la NBA Academy. C’est pour éviter les risques liés au voyage. Nous avons besoin de jouer des matchs. Et le général manager et moi, nous avons proposé à la fédération de jouer le premier week-end du 7 au 9 aout contre une équipe. Puis le week-end du 15 jouer le grand tournoi de Dakar. L’idée est d’avoir au moins 5 matchs » informe le coach qui annonce la présence des équipes comme la Guinée, le Rwanda et le Kenya. La Tunisie organisant un tournoi à la même date explique l’absence des équipes comme le Mali.

L’équipe nationale qui a anticipé le stage de préparation avec des séances d’entrainement collectifs à Marius Ndiaye va démarrer le regroupement officiellement après le tournoi de Dakar. « On va démarrer le 25 juillet en concentration interne avec tous les joueurs disponibles. En attendant que la FIBA autorise les équipes à y aller tout en sachant que ce sera peut être une bulle. L’instance demandera peut être aux équipes d’y être une semaine avant le début des joutes. Mais nous, on prévoit d’y aller vers le 20 aout. »

wiwsport.com