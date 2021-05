Relégué hors de place qualificatives en Ligue des Champions depuis plusieurs journées, Liverpool a désormais son destin entre ses propres mains après la défaite de Leicester City, hier mardi, contre Chelsea (1-2). En cas de victoire ce soir face à Burnley, Sadio Mané, titulaire au Turf Moor, et ses partenaires prendraient la quatrième place et assureraient la C1 après une nouvelle victoire lors de la dernière journée.

📋 This is our line-up to face @BurnleyOfficial tonight at Turf Moor 👊

— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2021