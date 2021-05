L’As Monaco et le Paris Saint-Germain se disputent la finale de la Coupe de France ce mercredi soir au Stade de France. Diallo et Gueye sont titulaires côté parisien alors que les internationaux sénégalais de L’ASM vont démarrer la rencontre sur le banc.

Victorieux de Montpellier aux tirs au but il y a quelques jours, le PSG fera face aux Monégasques, vainqueurs de Rumilly Vallières, ce soir pour la grande finale de la Coupe de France. Une finale au goût de revanche, puisque l’ASM avait dominé les champions en titre lors des deux face-à-face en Ligue 1 cette saison (3-2 et 0-2). Ce sera un match très disputé entre Parisiens revanchards et Monégasques ambitieux.

Côté parisien, Abdou Diallo et Gana Gueye seront sur la pelouse au coup d’envoi de la partie alors que les deux internationaux sénégalais démarreront sur le banc du côté monégasque.

Vous pouvez parier sur ce match avec le Bookmaker 1xbet.

Inscrivez-vous à 1xbet avec le code promotionnel WIWSPORT et obtenez un bonus de bienvenue augmenté jusqu’à 130 $. Vous pouvez télécharger l’application 1xbet ici.

wiwsport.com