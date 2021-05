Ainsi, l’ancien international Vieux Ndoye a déploré cette situation. “Finalement on t’a fait quitter l’équipe nationale par la petite porte…bravo aux tenanciers du basket actuel, vous avez vraiment raté le train de l’histoire” a t’il posté sur sa page facebook.

L’ancien meneur de l’UGB a rappelé les distinctions du meilleur scoreur de la coupe d’Afrique des nations de basket. “Joueuse emblématique du Sénégal, Astou Traoré a participé à 7 Afrobasket de 2005 à 2019 avec un riche palmarès. Vice-championne d’Afrique en 2005 , vice-championne d’Afrique en 2007, médaille d’or aux Jeux Africains 2007, championne d’Afrique en 2009, vice-championne d’Afrique en 2011, médaille d’or aux Jeux Africains de 2011, médaille de bronze à l’Afrobasket 2013, championne d’Afrique en 2015, vice championne d’Afrique en 2017, vice-championne d’Afrique en 2019… avec plusieurs titres individuels…”

Les absences des cadres en équipe nationale, c’est une siuation récurrente depuis quelques temps alerte t’il.

“Ce qui est arrivé à Aya Traoré, à Maleye Ndoye, à Mouhammad Faye…t’est arrivé mais sache que la nation est fière de toi et Malicounda l’est encore plus. Ndanane deug nga et sois fière de ce que tu as fait pour tous les sénégalais qui supportaient cette équipe…”