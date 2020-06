Elle ne fait pas partie des 19 lionnes sélectionnées pour le Stage 1 en vue des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. Dans une interview avec Iradio Moustapha Gaye informait que Astou Traoré avait décidé de prendre sa retraite internationale.

C’est sur sa page Facebook qu’elle a publié sa réplique sur les nombreux commentaires qu’ont suscité la déclaration du sélectionneur. Astou Traore de dire : « J’ai appris à travers la presse d’aujourd’hui la nouvelle concernant ma retraite internationale. Je veux simplement préciser qu’il m’appartient , et seule , de décider de cela le moment voulu et d’en faire la communication pour expliquer les raisons, par respect aux sénégalais et sénégalaises qui m’ont toujours soutenus et accompagnés durant toute ma carrière » clarifie la meilleure marqueuse de l’histoire de l’Afrobasket.

« Pour le moment, mon souci principal est de rentrer au pays après 4 mois de confinement et de stress et pour mon futur, j’en déciderai avec mon agent, ma famille et mes conseillers, tout en mettant en avant mon amour pour le maillot national et ma patrie » ajoute l’ancienne capitaine des lionnes sans s’oublier de donner de la force au groupe retenu.

« Je souhaite un bon camp à mes soeurs présélectionnées pour le stage du mois d’août et une excellente réussite au Coach Tapha pour sa nouvelle mission » conclut elle.

wiwsport.com