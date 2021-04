Deux buts en deux matchs face au Salitas FC, une réalisation en or contre l’Etoile Sportive du Sahel. Au Jaraaf, Pape Youssou Paye ne porte pas simplement le brassard de capitaine pour haranguer la troupe.

Pape Youssou Paye est un joueur exceptionnel, un avant-centre qui peut dévorer n’importe quelle défense. Sur le terrain, Pape Youssou Paye ressemble à un véritable Romelu Lukaku. Mais certainement Pape Youssou Paye a plus que l’attaquant belge de l’Inter Milan. Quoi ? Le brassard de capitaine braqué au bras gauche. Buteur patenté en Coupe CAF, le « big man »participe activement à la fois à son pur jeu offensif et au repli défensif des Vert et Blanc.

Meilleur joueur de son équipe en compétition africaine ? En tout cas, Pape Youssou Paye est le plus décisif au sein de l’effectif du Jaraaf. Depuis le début de la Coupe CAF, il a inscrit trois buts en quatre apparitions (dont deux titularisations). Le Salitas FC a subi la foudre de ce tonitruant buteur. En deux rencontres face aux Burkinabés, Youssou Paye a trembler les filets à deux reprises et on se rappelle de cette sublime reprise de volée des 30 mètres au match retour dans le Stade Charles de Gaulles de Porto Novo. « VAYA GOLAZO », diront les espagnols.

Son tonus athlétique allié à son réalisme devant les cages adverses ces dernières semaines ont fait de lui l’étoile d’une équipe du Jaraaf, qui n’a pas envie de faire simplement figuration en Coupe CAF. Lorsque des attaquants beaucoup plus jeunes, beaucoup plus fins comme Albert Lamine Diène sont muets, PYP s’invite et trouve la faille ! Que du bien pour le Jaraaf, qui vient de valider une qualification historique en quarts de finale de Coupe CAF après une victoire 1-0 sur l’ES Sahel.

