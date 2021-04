A l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France, l’AS Monaco se déplace au Groupama Stadium pour défier Lyon (19h10 GMT).

Pour cette rencontre, Niko Kovac ne pas pourra pas compter sur les services de Krépin Diatta, testé positif au coronavirus. En même temps, le latéral gauche et le milieu de terrain, Fodé Ballo-Touré et Sofiane Diop ont été titularisés par l’entraineur allemand. L’AS Monaco va tenter de rejoindra le carré d’as où l’attend la très surprenant équipe de N2 GFA Rumilly Vallières, Montpellier et le PSG.

