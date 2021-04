Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni, hier, dans les locaux de ladite fédération. Les travaux ont duré toute une journée, à la fin desquels le président de la FSF, Augustin Senghor, a fait une déclaration synthétisant les différentes décisions qui sont ressorties de ce conclave. Le point le plus attendu, la date de l’Assemblée générale, a été réglé par les hauts dirigeants du football sénégalais. Elle aura lieu lors du week-end du 29 et 30 mai prochain, pour le renouvellement des instances.

Enfin, l’Assemblée générale

‘’À cause de la Covid-19, nous étions restés presque une année et demie sans Assemblée générale. En novembre 2020, nous avons tenu l’AG pour l’exercice 2019. Mais cette fois-ci, nous allons nous mettre à jour. On va la tenir à la date du 29 ou 30 mai. Ce sera l’occasion de soumettre à l’AG les commissions.

Après concertations, les deux commissions ont été mises en place. Il s’agit de la commission électorale, donc commission de première instance qui va organiser les élections, les superviser et proclamer les résultats. Et la commission d’appel qui sera chargée, en cas de contentieux, de trancher les litiges éventuels en second ressort.

Nous avons reçu les dossiers d’affiliation d’une dizaine de clubs. Mais leur affiliation ne pourra pas prendre effet cette saison, pour protéger l’intégrité des élections, stabiliser le fichier électoral et éviter des polémiques inutiles. Il y a aussi une demi-douzaine de clubs dans une situation d’inactivité depuis deux ans. Nous avons décidé qu’ils ne pourront pas participer aux activités fédérales, compétir ou jouir de leurs droits, lors des assemblées générales, comme le prévoient les textes.’’

Enquête Plus