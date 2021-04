L’acte 3 entre Eumeu Sène de Pikine et Lac de Guiers 2 de Guédiawaye a donné son verdict ce dimanche à l’Arène Nationale à l’occasion du Drapeau de l’Indépendance organisé par Gaston Productions.

Après un long combat de deux mi-temps et une prolongation de 5mns, c’est Lac de Guiers qui remporte la mise grâce aux avertissements (4 contre Eumeu vs 3 contre Lac).

Les deux lutteurs ont déçu sur ce combat très attendu. Un combat d’observation et de lewto continu qui leur a valu à chacun 3 avertissements pour non combativité. Et Lac de Guiers a profité de la prolongation pour accélérer le rythme et surtout envoyer à 3 reprises Eumeu Sène chez Ardo suite à des coups qui ont fait saigner au visage l’enfant de Pikine. Eumeu récolte par la même occasion un 4e avertissement pour recul qui lui sera donc fatal.

3 combats, 1 nul, 1 victoire pour Eumeu Sène et donc 1 victoire pour Lac de Guiers 2 qui remet les pendules à l’heure. Avec cette victoire Lac 2 peut viser plus haut et garder un œil sur les issues des combats Balla Gaye 2 vs Bombardier, Modou Lô vs Ama Baldé, ou Tapha Tine vs Boy Niang 2. A moins qu’il ne regarde vers la nouvelle génération.

wiwsport.com