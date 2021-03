Le sélectionneur national des Lions vient de donner son onze de départ pour affronter ce vendredi à 16h00 Gmt au stade Massamba Debat le Congo dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2022.

On connaît le onze de départ de l’équipe nationale du Sénégal pour affronter le Congo, ce vendredi. Comme annoncé par Wiwsport et confirmé par journaliste Adama Ndione, pour cette cinquième journée, Aliou Cissé a fait de nombreux changements. Le technicien Sénégalais a décidé d’aligner un système 3-5-2. Bingourou Karama prendra donc les commandes des buts sénégalais pour la deuxième fois de suite après sa titularisation contre le Maroc. Dans l’entrejeu, Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy débute aux côtés de l’expérimenté Idrissa Gana Gueye. Krepin Diatta et Fodé Baro Touré vont évoluer en tant que pistons.







Kalidou Koulibaly étant forfait pour cumul de cartons jaunes est remplacé par Cheikhou Kouyaté dans l’axe. Le milieu de terrain repositionné en défenseur central sera accompagné par Ousseynou Ba et Abdou Diallo, une défense à trois. En attaque, Sadio Mané et Keita Baldé sont logiquement dans le onze de départ.

Onze des Lions

Bingourou Kamara – Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté-Abdoulaye Seck (Ousseynou Ba) – Fodé Ballo Touré, Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Krépin Diatta – Sadio Mané, Keita Baldé.

wiwsport.com