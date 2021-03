C’est sur la pelouse synthétique du stade Massamba Debat que Lions et Diables Rouges vont en découdre pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Pour cette seconde manche entre le Sénégal et le Congo, les Lions vont évoluer en 3-5-2 avec le retour de Bingrourou Kamara dans les buts, après avoir faire ses débuts avec les Lions contre le Maroc en match amical. En défense, Aliou Cissé a classé Abdou Diallo. Il est associé à Cheikhou Kouyaté et Ousseynou Ba. Nampalys Mendy, Gana Gueye et Pape Matar Sarr au milieu. Krépin Diatta et Fodé Barro Baldé seront sur les côtés. Enfin, Sadio Mané et Diao Baldé sont alignés en attaque.







Dans les rangs des Diable Rouges, Gaston TCHIANGANA a décidé d’aligner Christoffer Mafoumbi dans les cages. Il sera accompagné de Ravy Tsouka, Beranger Itoua, Fernand Mayembo, Raddy Ovouka, Hokemba Delvin, Ndinga Christopher, Missilou Harris, Tchilimbou Gaius, Makouta Thievy Bifouma et Prince Vinny Ibara.

