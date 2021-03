Sur une vidéo postée par l’instance ce mardi, sans vraiment parler de la situation en Afrique, Gianni Infantino parle de façon générale sur la situation. Selon le président de la FIFA qui fête aujourdhui ses 51 ans, il faut trouver un calendrier équilibré ne lésant pas les deux parties que sont la sélection nationale et les clubs.

“La réflexion doit être faite sur le calendrier international des matchs. Nous en avions parlé mais je pense qu’avec le Covid, elle revient sur la table avec beaucoup plus d’insistance. Et je pense que nous devons trouver le bon équilibre entre les clubs et les équipes nationales pour l’avenir du football dans le monde entier” a t’il déclaré sur le site visité par wiwsport.

Une intervention qui vient peut-être calmer la situation compliquée en Afrique. Elle l’est d’autant plus avec les sorties musclées de Vahid Halilhodžić, sélectionneur du Maroc et celui de Jurgen Klopp entraineur des Reds.

📅 FIFA President Gianni Infantino on the international match calendar:

🗣️ “We need to find the right balance for the future of football all over the world. We need to take on all ideas, and the new FIFA is an open place to have this debate, to find the best possible solution.” pic.twitter.com/bT72KemzuA

— FIFA.com (@FIFAcom) March 23, 2021