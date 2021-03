Rares sont les fois où le sélectionneur national, Aliou Cissé a été confus dans son exercice de convoquer sa liste de joueurs. Alors que la FSF est en train de s’organiser pour mettre à la disposition de Cissé les joueurs internationaux évoluant en France, le doute plane toujours quant à la venue de ceux qui sont en Angleterre.

Il y a quelques jours, le coach des Reds de Liverpool se prononçait sur cette trêve internationale et la possibilité que ses joueurs cadres rejoignent leurs sélections. Mais le technicien allemand a été clair dans ses propos tenus en conférence de presse d’avant-match contre Chelsea.

“Je pense que la Fifa a été assez claire sur le fait que nous n’avons pas à laisser les joueurs partir cette fois, et je pense que tous les clubs conviennent qu’avec les mêmes problèmes, nous ne pouvons pas simplement laisser les garçons partir et régler la situation à leur retour. en plaçant nos joueurs en quarantaine de 10 jours dans un hôtel. Ce n’est tout simplement pas possible”, a déclaré Jürgen Klopp il y a quelques jours en conférence de presse.

Mieux, Klopp a voulu rappeler la priorité que détient le club sur son joueur et le pouvoir même des clubs à pouvoir retenir leurs joueurs malgré le besoin des sélections. “Je comprends le besoin des différentes fédérations mais c’est un moment où nous ne pouvons pas rendre tout le monde heureux et nous devons admettre que les joueurs sont payés par les clubs, donc cela signifie que nous devons être la première priorité”, a-t-il ajouté comme pour se montrer plus clair.

Au regard de ces propos, c’est le flou total qui règne dans la Tanière actuellement surtout que la position de l’Allemand est partagée en Angleterre et des coachs comme Tuchel, Solskjaer et autres se sont alignés à ce discours. Mais jusqu’où ira ce bras de fer conforté par la dernière décision de la FIFA ?

Ce qui laisse entendre qu’il est bien possible de voir les internationaux sénégalais comme Sadio Mané, Edouard Mendy ou encore Cheikhou Kouyaté manquer à l’appel de la sélection pour cette trêve internationale.

