Pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Can 2022, face au Congo et à l’Eswatini, prévus respectivement le 26 mars à Brazzaville et le 30 mars à Thiès, Aliou Cissé aura l’occasion de tester de nouveaux Lions à quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations. Ainsi wiwsport, vous propose une liste des joueurs sénégalais qui mériteraient d’avoir leur chance avec la sélection nationale.

Les 26 et 30 mars à venir, le Sénégal jouera le Congo et l’Eswatini respectivement à Brazzaville et à Thiès dans le cadre de la cinquième et sixième journées des éliminatoires. Ayant déjà validé son billet pour l’édition 2021 désormais programmé en 2022, le Sénégal disputera ces rencontres sans pression. Ce qui devrait permettre à Aliou Cissé, sélectionneur des Lions d’ouvrir la tanière à des nouvelles têtes.







Khadim Diaw, latéral Gauche

Malgré ses bonnes performances avec son ancien club, Génération Foot, Khadim Diaw n’a toujours eu pas la chance de toquer à la porte des Lions. Le défenseur Sénégalais est maintenant prêté pour une saison au club de la capitale guinéenne où le natif de Saint Louis a très vite confirmé son statut de titulaire. Devenu un pilier de l’effectif de Horoya Ac, Diaw se distingue de plus en plus. Deuxième meilleur joueur du mois de décembre, élu meilleur homme de la rencontre en match retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions Africaine contre RC Abidjan au cours duquel, il avait provoqué le penalty devenant l’unique but du match, auteur de cinq passes décisives (trois en championnat et deux en Ligue des Champions), Khadim Diaw pourrait être la solution en latéral gauche où l’équipe du Sénégal peine à dénicher l’oiseau rare depuis plusieurs années.

Pape Matar Sarr, milieu central

Son talent n’est plus démontré. “Chouchou” du public Sénégalais dés ses débuts avec la sélection des moins de 17 ans, Pape Matar Sarr a fini de mettre tout le monde d’accord sur ses grosses qualités techniques. Le jeune joueur qui dispute actuellement sa première saison professionnelle avec le Fc Metz s’est très vite imposé en France. Aujourd’hui titulaire indiscutable en milieu central, le joueur formé à Génération Foot fait figure de favori parmi les prochains nouveaux joueurs de la liste de Cissé. Surtout quand on sait que le secteur médian de l’équipe est un peu paralyser avec l’exil de Pape Alioune Ndiaye en Arabie Saoudite, l’un des piliers ou le manque de temps de jeu des renforts comme Frederick Kanouté, Sidy Sarr ou encore Cheikh Diop.

Abdallah Sima, attaquant

Il est sans doute la révélation de l’exercice (2021-2022). Abdallah Sima est entrain de réaliser une saison tonitruante sous le maillot du Slavia Prague. Le joueur de 19 ans, auteur de 15 buts cette saison toutes compétitions confondues soit 11 en championnat et 4 en Europa League, de quoi d’ailleurs susciter l’intérêt de plusieurs écuries européennes, pourrait connaitre sa première cape avec les Lions. En tout cas, ce ne serait pas surprenant qu’il fasse ses débuts avec l’équipe d’Aliou Cissé. Ce dernier pourra le tester lors deux dernières journées des éliminatoires.

Youssouf Badji, attaquant

“Ils sont en train de faire de bonnes choses que ce soit Youssouph Badji à Bruges. Ils progressent et marquent des buts”, avait fait savoir le technicien Sénégalais, Aliou Cissé. Surtout au vu des performances, 8 buts en championnat, qu’il réalise de tout premier ordre, Badji mérite lui aussi d’être vu.

Mamadou Fall, milieu

Sa polyvalence est un atout pour le joueur de Charleroi. Ailier droit et souvent replacé comme milieu de terrain, Mamadou Fall rêve les Lions et ceci ne date pas d’aujourd’hui. L’un des meilleurs joueurs de l’effectif du club Belge, le virevoltant buteur (8 buts en championnat cette saison) mérite clairement sa chance avec l’équipe nationale du Sénégal.

Abou Diallo, défenseur central

“Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi “, a récemment le défenseur Franco-sénégalais. Ce qui pourrait être une opportunité pour le sélectionneur des lions Aliou Cissé pour renforcer sa défense. Abdou Diallo a jusqu’ici fait preuve d’aucun état d’âme en défense avec l’équipe parisienne. Ce serait dommage pour Cissé de se priver d’une telle alternative en défense central qui peut également évoluer comme latéral gauche.

