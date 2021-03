Entre matchs de Coupe et championnats, les Lions seront bien engagés ce week-end partout à travers l’Europe.

La pression monte de plus en plus pour Liverpool qui sort d’une défaite à Anfield face à Chelsea et Naples qui a perdu des points en milieu de semaine pour la course vers l’Europe. Le PSG devra prendre de la confiance face à Brest avant son grand rendez-vous face à Barcelone.

Ce samedi, la Ligue 1 ne sera pas au rendez-vous et fera place à la Coupe de France où les Parisiens avec Idrissa Gana Guèye, iront défier les Brestois avec Gaëtan Charbonnier. A quelques jours seulement du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Barça, le Paris Saint-Germain jouera les 16es de finale de la Coupe nationale et quoi de plus aisé pour prendre de la confiance avant ce choc.

Un peu plus tôt, Omar Daf et ses poulains iront défier l’Olympique Lyonnais pour espérer créer la sensation ce week-end. Metz et sa colonie sénégalaise se déplaceront à Valenciennes pour les mêmes besoins avec leur statut de favori. L’Olympique de Marseille de son côté jouera ce dimanche face à Canet pour la clôture de ces 16es de finale de la Coupe de France.

En Angleterre, les journées se suivent et le champion en titre se dégringole. Défaits par les Blues de Chelsea jeudi soir, les Reds de Liverpool ne sont tout simplement méconnaissable. En dehors de leurs nombreuses absences (blessures), les pensionnaires d’Anfield ne séduisent plus. La formation de Jürgen Klopp a perdu de son relent et devra batailler fort pour consolider son ticket pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Sadio Mané et ses hommes accueilleront Fulham à Anfield ce dimanche.

Au bas du tableau, West Bromwich de Mbaye Diagne recevra les Magpies bien sûr sans Henri Saivet dans leur opération maintien. Crystal Palace avec Kouyaté feront le déplacement dans la banlieue nord de Londres pour le derby face à Tottenham, ce dimanche dans la soirée.

En Italie, Diao Baldé et sa formation la Sampdoria qui sort d’un match nul lors du clasico face au Genoa (1-1), recevra Cagliari pour le compte de la 26ème journée de Serie A. Candidat aux places européennes, la Samp doit s’imposer pour ne pas laisser filer des points face à ses concurrents. Suspendu pour le dernier match des siens, Koulibaly pourrait signer son retour ce week-end, face à Bologne de Ibrahima Mbaye.

Programme européen des Lions ce week-end

Samedi 6 mars 2021

15H30 Valenciennes – Metz

17H45 Lyon – Sochaux

20H10 Brest – Paris Saint-Germain

Dimanche 7 mars 2021

12H West Bromwich – Newcastle

14H Liverpool – Fulham

17H Sampdoria – Cagliari

19H15 Tottenham – Crystal Palace

19H45 Naples – Bologne

20H Canet – Marseille

