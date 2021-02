Après une semaine intense de coupes européennes, la plupart des Lions devront enchaîner ce weekend en championnat pour assurer et conforter leur ticket pour les échéances de la saison prochaine ou batailler pour le maintien en élite.

En France, la 27ème journée de Ligue 1 se joue ce week-end. Les Girondins de Bordeaux avec le retour dans le groupe de Youssouf Sabaly, accueilleront les Grenats de Metz avec Pape Matar Sarr et ses deux autres compatriotes, Pape Ndiaga Yade et Lamine Guèye. Une rencontre où les Bordelais tenteront de revenir à 2 points de leurs adversaires du jour qui est ambitieux pour les places européennes. La formation de Sabaly qui ouvre la deuxième partie du tableau reste sur une série malheureuse de 6 sans victoires (5 défaites et 1 nul).

Plus tard dans l’après-midi (16H), Dijon FCO de Moussa Konaté et de Pape Cheikh Diop recevra Idrissa Gana Guèye et le Paris Saint-Germain. Lanterne rouge du championnat, les Dijonnais doivent d’ores et déjà lancer leur opération de maintien et profiter de la forme moins évidente des Champions de France en titre (3ème) qui sortent d’un revers à Louis II. Dimanche, l’équipe de Krépin Diatta, l’AS Monaco , actuel 4ème derrière le PSG va chercher la continuité en recevant Brest à domicile. Les Monégasques qui sont à deux points des Parisiens, auront l’obligation de gagner surtout si la bande à Gana s’impose à Dijon. Plus tard, on aura droit au derby olympien entre Marseille et Lyon au vélodrome. Un derby qui promet de l’ambiance pour Pape Guèye et Bamba Dieng.

En Angleterre, la 26ème journée de la Premier League mettra aux prises ce samedi, deux formations mal cassées. West Bromwich Albion (19ème, 14 points), amené par Mbaye Diagne en attaque défiera sur sa pelouse les Seagulls de Brighton (16ème, 26 points). Les Buggies, actuellement trop loin du premier relégable, ont l’obligation de vaincre ce samedi, s’ils veulent rester dans l’élite pour la saison prochaine. Dimanche, Kouyaté et les Eagles (13ème) feront face à Fulham, le premier relégable. Une rencontre piège pour Crystal Palace qui vient juste de relever la tête après avoir enchainer deux revers.

En fin de soirée du dimanche, Liverpool, le champion qui est en train de voir son titre s’éloigner de plus en plus, se déplacera à Sheffield United. Après quatre défaites consécutives, Sadio Mané et ses coéquipiers doivent se reprendre face à un adversaire beaucoup moins tenace, la lanterne rouge de Premier League. Et quoi de plus beau pour retrouver de la confiance avant le choc face à Chelsea d’Edouard Mendy, à Anfield où ils n’ont plus gagner depuis 6 matchs de championnat. Les Blues feront face à Manchester United ce dimanche. Un grand rendez-vous pour le portier sénégalais face à l’armada des Red Devils.

En Championship, Ismaïla Sarr et les siens feront le voyage à Bournemouth pour cette 33ème journée. Actuel 3ème, Watford qui a pour ambition la remontée devra assurer ce déplacement et prendre une option claire devant le prochain adversaire de Bristol City de Famara Diédhiou, le Swansea, qui compte deux matchs en moins et juste à un point. Plus droit à l’erreur pour les Hornets, mais cela devrait le faire avec un Isma en forme ces derniers temps.

Dimanche, Diao Baldé Keïta et la Sampdoria accueilleront sur leur pelouse la formation redoutable de Bergame, l’Atalanta pour le compte de la 24ème journée de Serie A. Fermant la première partie du tableau, la Sampdoria peine à concrétiser sa lancée vers la montée en haut du classement, enchainant les revers et les succès. Voilà un bon test ce dimanche pour le Lion qui se réveille à Gênes et ses coéquipiers.

Nous restons en Serie A où Naples de Kalidou Koulibaly, éliminé en milieu de semaine de la Ligue Europa malgré leur victoire à domicile, doit se relancer et recoller au peloton de tête. Avec deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matchs de championnat, les Azzuri risquent gros en ce moment s’affichant seulement à la 7ème place derrière la Lazio.

Programme du weekend

Samedi 27 février

12H : Bordeaux – Metz

: Bordeaux – Metz 12H30 : Bournemouth – Watford

: Bournemouth – Watford 15H : West Bromwich – Brighton

: West Bromwich – Brighton 16H : Dijon FCO – PSG

Dimanche 28 février

11H30 : Sampdoria – Atalanta

: Sampdoria – Atalanta 12H : Monaco – Brest

: Monaco – Brest 12H : Crystal Palace – Fulham

: Crystal Palace – Fulham 14H : Reims – Montpellier

: Reims – Montpellier 14H : Angers SCO – Lens

: Angers SCO – Lens 14H : Lorient – AS Saint-Etienne

: Lorient – AS Saint-Etienne 17H : Naples – Benevento

: Naples – Benevento 19H15 : Sheffield United – Liverpool

: Sheffield United – Liverpool 20H : Marseille – Olympique Lyonnais

