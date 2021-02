Ça va très mal à Rennes … En ouverture de la 27e journée de Ligue 1 française, les Bretons ont pris le bouillant face à Nice en s’inclinant au Roazhon Park (1-2).

Un but d’Amine Gouiri sur penalty (19e) et un autre de Flavius Daniliuc (58e) pour les Aiglons sans oublier celui de Martin Terrier (39e) pour Rennes … Ainsi, l’arbitre Jahan Hamel siffle la quatrième défaite consécutive (toutes compétitions confondues) pour les coéquipiers d’Alfred Gomis, titulaire.

Les Rennais n’ont plus gagné en Championnat depuis six matchs et la victoire (2-1) sur le terrain de Brest. Au classement, Rennes commence à perdre espoirs pour une place européenne en étant huitième avec 38 points au compteur. Cette nouvelle défaite sème totalement la zizanie dans le camps breton et mène Rennes vers la crise.

