On connaîtra ce soir, à l’issue de la dernière journée des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, les derniers qualifiés pour le tour suivant.

Après les cinq premiers qualifies, Cameroun, l’Ouganda, le Burkina Faso, la Centrafrique et la Tunisie, les trois derniers qualifiés pour les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans seront connus ce soir, après ces deux dernières rencontres du groupe D, trois nouvelles équipes vont valider leur ticket en quart. Avec quatre points chacun, le Maroc qui va affronter la Tanzanie et le Ghana qui sera opposé à la Gambie.

Le pays hôte, la Mauritanie, 3e du groupe A, suivra de près les deux rencontres . En effet, une place qualitative pour les quarts reste à prendre parmi les meilleurs 3es et celle-ci se jouera entre les Mourabitounes (3 points) et le 3e du groupe C. Si la Gambie et la Tanzanie ne gagnent pas, celle-ci reviendra aux Mauritaniens, sinon elle sera pour le 3e de cette poule C.

Le classement du groupe C : Ghana 4 points (+4), Maroc 4 pts (+1), Gambie 1 pt (-1), Tanzanie 1 pt (-4)

19h, Gambie-Ghana, au Stade de Nouadhibou

19h, Tanzanie-Maroc, au Stade Olympique de Nouakcho

