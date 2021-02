La coupe aux grandes oreilles reprend ses droits ce mardi 16 février. Au menu des huitièmes de finale, Leipzig v Liverpool: une affiche avec un gros enjeu pour Sadio Mané et ses coéquipiers.

Après deux mois d’interruption, la compétition de football la plus suivie au monde revient sur la scène avec les huitièmes de finale aller qui vont démarrer ce soir. La rencontre Leipzig- Liverpool se joue en Hongrie en raison des restrictions de voyage en Allemagne.

Le club allemand RB Leipzig, deuxième du groupe H lors des phases de poule va recevoir à Budapest, Liverpool. 2e au classement de la Bundesliga, l’outsider de cette compétition qui rappelle t’on avait éliminé l’Atlético Madrid en quart de finale lors de la précédente édition, affiche une meilleure forme que son adversaire du jour. Sadio Mané et ses coéquipiers ont chuté à la 6e place du classement en Premier League. Ils n’ont plus gagné depuis le 31 janvier. De grosses failles en défense avec 8 buts encaissés depuis le début du mois de février et seulement 2 buts inscrits. En plus des nombreuses blessures…

Toutefois, le champion de cette compétition en 2019 reste toujours un adversaire un redouter. En plus, les matchs aller-retour de la ligue des champions peuvent rarement se mesurer aux rencontres en championnat. Rappelons que les REDS sont qualifiés en terminant leader du groupe D avec 4 victoires, un match nul et une défaite. Jurgen Klopp a annoncé la couleur en conférence de presse avant-match « Nous avons recommencé à perdre mais nous n’avons pas joué un mauvais football. Il s’agissait d’erreurs individuelles, nous en avons parlé. » Leipzig est donc avertit sans avoir raison d’être peureux!

wiwsport.com